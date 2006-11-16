Українці назвали свої найгостріші проблеми (соцопитування)

Більше половини громадян України вважає нинішню ситуацію в країні напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати всеукраїнського дослідження “Рівень толерантності в Україні”, проведеного Міжнародним центром толерантності за сприяння Інституту прикладних гуманітарних досліджень, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Аналіз оцінок респондентами змін, які відбулися за останні два роки, свідчать про явне загострення напруженості у суспільстві”, - сказала керівник соціологічної служби Інституту прикладних гуманітарних досліджень Олена ВОЛЯНСЬКА .

За її словами, понад 67% населення України оцінюють нинішню ситуацію як напружену і конфліктну, і лише 11% опитаних - як спокійну, і 1% - як благополучну. Згідно з результатами дослідження, найгострішими проблемами сьогодні є зростання цін на продукти першої необхідності - 47%, низький рівень заробітної плати – 45%, економічні проблеми – 29 % та незадовільний стан медичних послуг і злочинність (відповідно, 24% та 23 %)

Щодо толерантності українців в міжнаціональних відносинах, то, за даними дослідження, громадяни України виявляють значну дистанційованість від представників неєвропейської раси.

Згідно з результатами дослідження, також є вкрай негативним ставлення до представників ромської спільноти. Майже 65% громадян України не бажають бачити ромів своїми співвітчизниками, а 40% - виступають за те, щоб вислати їх за межі України. Дослідження зафіксувало і негативне ставлення українських громадян до мігрантів та біженців. Також дослідження показало, що представників афроазійських країн респонденти взагалі не розглядають як постійних жителів України.

О.ВОЛЯНСЬКА підкреслила, що, відповідно до результатів дослідження, вкрай ізольованими у повсякденному житті залишилися представники сексуальних меншин та носії ВІЛ/СНІД.

У свою чергу голова правління МЦТ, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зазначив, що опитування проводили з метою визначення рівня толерантності українців до представників різних соціальних груп.

За його словами, оскільки Україна інтегрує в міжнародну економіку, намагається стати членом СОТ, НАТО, а також розвивати відносини з Європейським Союзом, то необхідно визначити її “готовність жити у великій системі, де потрібно рахуватися з інтересами інших”.

В опитуванні взяли участь 1167 респондентів із 65 населених пунктів 15 областей України віком від 18 років. Похибка становить 1,2%. Вибірка дослідження – триступенева, випадкова, із квотним відбором на останньому етапі. Дослідження проводилося у вересні-жовтні 2006 року.

***16 листопада – Міжнародний день толерантності.