У "Народному фронті" чекають, поки БПП припинить вагатися щодо визнання Росії країною-агресором

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер фракції НФ Максим Бурбак.

«Хочу ще раз підтвердити позицію «Народного фронту». Ми чітко, публічно заявляли, що ми готові голосувати за законопроект, яким передбачається відновлення територіальної цілісності України і який визначає Росію як країну-агресора», заявив він.

Бурбак наголосив, що цей законопроект «потрібен нашій державі». «Росію треба визнати агресором. І ми повинні зробити все, щоб зібрати 226 голосів, а краще 300, щоб весь парламент засвідчив свою політичну волю в цьому процесі», - сказав він.

Він також зазначив, що у фракції БПП вагаються із підтримкою цього законопроекту, а без її голосів ВР його ухвалити не зможе.

«Якщо вони ще підтримують цей законопроект, але все ж таки вагаються і є вагомі підстави для його перенесення, то я вважаю, що цей законопроект фракція «Народного фронту» готова підтримати будь-коли», зазначив він