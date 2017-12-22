"Погрожують облити кислотою дітей": в родині нардепа Соболєва розповіли про лист з погрозами

Дружина нардепа Єгора Соболєва телеведуча Марічка Падалко розповіла, що їхній родині погрожують. Лист з погрозами, який отримали її батьки вона опублікувала в Facebook.

"Мої батьки знайшли в своїй поштовій скриньці великий лист, відправлений 04.12.17. У ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про "дестабілізацію", "роботу на Москву "і т. п.", - написала ведуча.

"В кінці листа автор загрожує облити кислотою моїх дітей", - додала Марічка Падалко.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада прийняла постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання та протидії корупції. РПри цьому Соболєв залишиться членом комітету.