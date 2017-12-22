Вінницький міський голова Моргунов назвав 2017 рік успішним та окреслив плани на 2018 рік

Вінницький міський голова Сергій Моргунов назвав 2017 рік успішним та окреслив плани на 2018 рік.

Як передає УНІАН, відповідний звіт за рік, що минає та плани на наступний мер Вінниці озвучив сьогодні під час чергової сесії міської ради.

Моргунов подякував команді, народним депутатам та громаді міста, спільними зусиллями яких цього року вдалось асфальтувати вулиці, утеплювати будинки, будувати велодоріжки, відновлювати площі та сквери, модернізувати заклади охорони здоров’я, соціальної та комунальної сфери.

«Вперше в історії вінницької освіти тільки на реконструкцію і капремонт закладів було направлено з бюджету міста 100 млн грн, а якщо врахувати внесок ще й інвесторів в рамках інвестиційних угод по будівництву дитячих садочків і спортивних комплексів, то це ще майже 100 мільйонів позабюджетних коштів. Великий обсяг робіт було зроблено по дорожній інфраструктурі, у сфері транспорту, у формуванні громадського простору», - сказав вінницький міський голова.

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Відзначив мер й згуртованість громади під час вибухів поблизу Калинівки та допомогу у відновлюванні зруйнованих будівель.

Моргунов повідомив, що зa мунiципaльнoю прoгрaмoю у 2017-му зaстрaхoвaнo 76 вiйськoвoслужбoвцiв зa кoнтрaктoм. Пeрeдaнo у влaснiсть учaсникaм AТO, сiм’ям зaгиблих тa пiльгoвим кaтeгoрiям грoмaдян 228 зeмeльних ділянок, з яких AТOвцям – 204.

За словами мера Вінниці цього року в місті закладено потужну базу для забезпечення городян робочими місцями. Зокрема, запрацювало нове виробництво ДП «Електричні Системи» у співпраці з «Delphi», яке виробляє комплектуючі для автомобілів «Mercedes», на завершальній стадії запуск нового виробництва ТОВ «Барлінек Інвест», завершується будівництво першої черги заводу «UBC GROUP». Триває робота з японською корпорацією «Сумітомо» (виробництво для автопрому), щодо будівництва у Вінниці заводу – упродовж 3-х років планується ввести 1,6 тис робочих місць.

«Завдяки фінансової децентралізації під час виконання різних завдань, які передбачені нашою Стратегією розвитку, при будівництві, реконструкції і капітальних ремонтах об’єктів на загальну суму більше 700 млн грн в 2017 році на підрядних організаціях та в різних галузях економіки було створено порядку 4 тисяч робочих місць», - наголосив очільник Вінниці.

Агентство IBI-Rating 2017-го підвищило рейтинг Вінниці до рівня invА+ (висока інвестиційна привабливість) та підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaА- з прогнозом «позитивний». «Це досить серйозний показник для інвесторів і вітчизняних, і зарубіжних», - зазначив Моргунов.

На 2018 рік планується розробити стратегію NGO-Хабу та його веб-сайту, продовжити програми страхування учасників АТО та розпочати практичну реалізацію проекту «Муніципальна картка вінничанина» (початок встановлення обладнання для «е-квитка»

Також у 2018 році у місті продовжиться реалізація 3-го етапу швейцарського проекту з енергоефективності, реконструкція системи гарячого водопостачання мікрорайонів міста. Будуть продовжені й програми по співфінансуванню для мешканців приватної забудови (каналізування та асфальтування вулиць), а також для жителів ОСББ і багатоповерхових будинків; програми розвитку дорожньої і транспортної інфраструктури.

Продовжиться також будівництво муніципальних будинків за міською програмою.

Міський голова зазначив, наступного року стартує дуже масштабний проект, який буде реалізовуватись за підтримки Міністерства молоді та спорту. «Йдеться про початок будівництва багатофункціонального Палацу спорту (на території парку «Інтеграл»). Він буде розрахований на 2,5 тис сидячих місць. Арена зможе приймати змагання з різних видів спорту - баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, відповідатиме вимогам відповідних федерацій. Може використовуватися також як концерт-хол чи виставковий комплекс. Планується встановлення мобільних трибун, завдяки чому можлива зміна конфігурації простору (арена-трансформер). Такого типу арен в Україні немає», - розповів Моргунов. Поруч також передбачається влаштування кількох відкритих майданчиків – футбольне, гандбольне поле, баскетбольне поля, дитячий та спортивний майданчики. Будівництво розраховане на 2018-2019 роки.

В планах наступного року й завершення формування Концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 р. (у співпраці з GIZ).

Міський голова повідомив, що будуть створюватись нові сучасні зони відпочинку, проведення реконструкцію входу Центрального парку біля арки.

«Я думаю, що це буде досить цікава локація. Вона матиме тематику Леонтовича і його легендарного Щедрика. Там будуть музикальні лавочки, місця для зустрічей вінничан, можливо, і закоханих. Плануємо зробити ремонт озера. В кінцевому результаті, я думаю, що це буде ще однією родзинкою нашого міста», - зазначив Моргунов.

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Завершуючи звіт, Вінницький міський голова нагадав, що в цьому році вже третій рік поспіль за підсумками Всеукраїнського муніципального опитування вінничани визнали Вінницю найкомфортнішим містом України.

«Такий рейтинг – це визнання вінничанами в першу чергу нашої командної роботи – депутатів, виконкому міської ради, комунальних підприємств, громадських організацій та усіх активних людей, які є патріотами рідного міста і які хочуть, щоб місто розвивалось і надалі», - наголосив Сергій Моргунов.

Мер Вінниці підкреслив, що Вінниця впевнено рухається у виконанні Стратегії «Вінниця-2020» й з року в рік стає ще більш комфортним, сучасним, інноваційним та європейським.