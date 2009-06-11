Ющенко наполягає на підвищенні тарифів на газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що основною причиною критичного стану НАК «Нафтогаз України» є низька платіжна дисципліна всіх споживачів газу всередині країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з питань фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України».

Він наголосив, що на сьогодні оплата населенням за спожитий газ становить 95,4%, що менше від аналогічного показника минулого року – більш як 102%.

«Досить високий (показник), але не повний», - наголосив Президент.

При цьому він відзначив, що вчора на нараді з головами обладміністрацій висловив свої зауваження з цього питання.

«Учора ми домовились про те, яку допомогу «Нафтогазу» повинні надати виконавча влада на місцях і органи місцевого самоврядування», - сказав Президент, наголосивши, що в найближчий день необхідно провести роботу, аби збільшити платежі за газ з боку населення.

«Споживач повинен платити за спожитий газ. Там, де ми говоримо про соціальні категорії, ця категорія повинна бути повністю профінансована за рахунок бюджету, решта мають платити за спожитий газ», - сказав Президент.

Звертаючись до населення України, Президент заявив: «Шановні громадяни, регулярна сплата вами за спожитий газ - це робота на незалежність України. Неплатежі ваші стають неплатежами держави. І це спричиняє зниження репутації країни, це значно ускладнює політику врегулювання тих питань, які потім на державному або урядовому рівнях виникають між Україною і Росією. Це питання честі, це питання моральності, це питання дисципліни».

Також В.ЮЩЕНКО відзначив недостатній рівень сплати за спожитий газ – 97,5% - з боку бюджетних організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.

«Високий рівень проплат, але не повний. Я звертаюся до голів районних адміністрацій, обладміністрацій, мерів усіх рівнів. Шановні колеги, це ваш обов`язок забезпечити 100% оплату споживання», - сказав він, наголосивши, що це не є серйозною проблемою, проте оплата цією категорією споживачів газу має становити 100%.

За словами Президента, розрахунок за газ підприємств, що фінансуються з державного бюджету, становить 75%.

«Найгірший приклад, який подає щодо НАК «Нафтогазу» з виконання своїх зобов`язань, - це центральний бюджет. Важко говорити з населенням, з місцевим бюджетом, коли ключовим неплатником є центральний бюджет», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Проте найбільшими неплатниками за газ є підприємства теплокомуненерго, обсяг проплат яких становить лише 45%.

При цьому Президент наголосив, що торік підприємства цієї сфери розраховувались за газ удвічі краще.

«Тут виникає ключове питання: чому у нас така дисципліна розрахунків? Глобальна причина – це проігноровані міжбюджетні відносини. Тут я повинен говорити про ціну і тарифи. Тарифи на відповідні послуги, принаймні, повинні відповідати рівню собівартості. У тому числі й газова послуга повинна оплачуватись бодай на рівні собівартості. На жаль, той тариф, який сьогодні є, не покриває собівартості більш ніж на 60%», - заявив Президент.

При цьому він відзначив, що така ситуація можлива, але лише в тому разі, якщо різниця в тарифах компенсується стовідсотково з бюджету.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив на необхідності підвищення тарифів на газ.

«У нас не може бути адміністративної ціни на виході, яка формується урядом і яка не покривається виручкою у зв`язку з тим, що вона не відповідає ринковим принципам, – це винятково компетенція центрального бюджету, міжбюджетних відносин. І тому неплатежі, які сьогодні є на рівні ТКЕ, це неврегульовані міжбюджетні відносини. І я хочу, щоб мене почув міністр фінансів», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що з початку року неплатежі підприємств ТКЕ збільшились на 3,8 млрд. грн., причому ціна газу для комунальних потреб в 4,5 разу менша за вартість газу, що купується в Росії.

«Я хотів би, щоб прем`єр-міністр, міністр фінансів, економіки зрозуміли, що якщо вони хочуть бути такими солодкими, то вони повинні щедро фінансувати свої солодощі. Хочте мати адміністративну ціну - будь ласка, національній компанії компенсуйте цей розрив (ціни на газ – УНІАН). Не можна декларувати ціни, які призводять до банкрутства компанії», - сказав Президент.

При цьому він відзначив, що необхідно підвищити тариф на використання газу для людей, які мають високий матеріальний достаток.

«Якщо ми не прийдемо до політики бодай через тарифи компенсувати ціну цього газу національної компанії, цього газу (що видобувається в Україні), шановні, газ в Україні видобуватиме російська компанія», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Резюмуючи виступ з цієї теми, Президент наголосив, що проблема з неплатежами повинна бути вирішена впродовж 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, Президент неодноразово заявляв, що НАК «Нафтогаз України» перебуває на грані банкрутства. На сьогоднішній нараді Віктор ЮЩЕНКО наполягав на швидкому фінансовому оздоровленні «Нафтогазу України».