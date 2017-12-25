Чому кошти, вкладені у екс-резиденцію Януковича, досі не можуть повернути українцям (відео)

Правоохоронці і високі чини регулярно звітують про арешт активів Януковича, Курченка, Пшонки. Але чи справді арештовано - означає повернуто у бюджет? ТСН.Тиждень пішов шукати відповіді на запитання до голови Нацагенства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Виявилося, що першого найвідомішого об'єкта - Межигір`я Януковича - юридично навіть не існує.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно адвокати Януковича спробували довести у суді, ніби він не відправляв Путіну листа з проханням ввести війська.