Чому кошти, вкладені у екс-резиденцію Януковича, досі не можуть повернути українцям (відео)
04:28, 25 грудня 2017Політика
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Журналісти дізналися, що Межигір`я Януковича юридично навіть не існує.
Правоохоронці і високі чини регулярно звітують про арешт активів Януковича, Курченка, Пшонки. Але чи справді арештовано - означає повернуто у бюджет? ТСН.Тиждень пішов шукати відповіді на запитання до голови Нацагенства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Виявилося, що першого найвідомішого об'єкта - Межигір`я Януковича - юридично навіть не існує.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно адвокати Януковича спробували довести у суді, ніби він не відправляв Путіну листа з проханням ввести війська.
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