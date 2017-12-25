Аграрна партія поліпшила свій результат на виборах до ОТГ – Віталій Скоцик

На виборах до 51 об’єднаної територіальної громади 24 грудня Аграрна партія серед лідерів. Від партії обрано 121 депутата, або понад 17% від загальної кількості депутатів, висунутих партією.

Такі дані попереднього підрахунку голосів штабу партії оприлюднив сьогодні на прес-конференції лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Аграрна партія міцно закріпилася у лідерах серед 42-х політичних сил, що брали участь у виборах 24 грудня, і залишила позаду більшістьпарламентських партій.

«Дякую виборцям за підтримку, а нашій команді – за чесну перемогу. Ми впевнено здобули першемісце на Волині з 36.4%, на Херсонщині набрали 31%, на Вінниччині – 28,6%, на Київщині - 24.3%,на Чернігівщині - 22%. У нас рівномірна підтримка зі Сходу на Захід та з Півдня на Північ. Інадзвичайно важлива перемога на Київщині, в серці України», - наголосив Віталій Скоцик.

Він додав, що рівень підтримки Аграрної партії в містах виріс більш ніж на 50%.

Читайте такожАграрна партія стала одним із лідерів виборів до ОТГ 24 грудня - попередні результати

«У новостворених міських громадах Аграрна партія отримала 16,15% підтримки, що ще раз підтверджує рівномірність підтримки у селах і містах. Ми – партія з народу, для народу і самі є народом», - підкреслив лідер Аграрної партії.

За його словами, Аграрна партія – чи не єдина політсила, яка не використовувала адмінресурсу та брудних технологій. Натомість проти партії було кинуто весь арсенал маніпуляцій, в тому числі і тиск на кандидатів від Аграрної партії.

«Зокрема, на Полтавщині було два випадки, коли до виборчих бюлетенів не було включено наших кандидатів. В Овідіополі на Одещині виборцям 18 округу видали бюлетені з 17-го. «Каруселі» з підвезенням виборців, перебої з електропостачанням на дільницях, підкуп і навіть споювання виборців горілкою – до таких ганебних методів вдавалися наші конкуренти. Спостерігачі від Аграрної партії фіксували численні порушення, а штаби партії продовжують захищати результати виборів», - наголосив Віталій Скоцик.

Явка виборців на виборах склала понад 55%. Це більше, ніж на попередніх раундах виборів. Збільшення явки виборців вказує на зростаннячисла прихильників партій нової якості, таких як Аграрна, та зменшення підтримки тих, що не виправдали народних надій. На думку лідера Аграрної партії, з виборів до ОТГ почнеться змінаполітичного ландшафту країни.

«Згідно з усіма соціологічними дослідженнями – рівень довіри людей до органів місцевого самоврядування значно вищий, ніж до центральної влади. Перемога Аграрної партії, яка залишила позаду себе більшість парламентських партій,вказує на втому людей від популізму. Люди хочуть бачити у владі тих, хто щодня своєю працею показує реальні справи. Саме на місцях зростають лідери, що працюють, а не грабують. Це ресурс для оновлення країни. Саме з таких людей формується політика нового типу, здатна реалізувати довготривалу стратегію розвитку України», - переконаний лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Нагадаємо, на виборах до ОТГ 29 жовтня Аграрна партія отримала третє місце – 419 її кандидатів стали депутатами. Із них 391 депутати висувалися партією – це 12,1% від числа усіх обраних депутатів, що висувалися партіями. Ще 28 членів Аграрної партії перемогли як самовисуванці. В органах місцевого самоврядування уже працює понад 4 тисячі депутатів від Аграрної партії.