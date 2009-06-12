Причина пожежі у залі гральних автоматів у Дніпропетровську - підпал

Причиною пожежі, яка сталася у ніч на 7 травня, у залі граль них автоматів у Дніпропетровську, є підпал.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, слідчим відділом облуправління міліції порушено ще одну кримінальну справу за фактом пожежі – за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (навмисне пошкодження майна шляхом підпалу).

За інформацією міліції, на місці трагедії було знайдено залишки легкозаймистої речовини. Подробиць експертизи ЦГЗ поки не оприлюднює.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську в ніч на 7 травня в приміщенні залу ігрових автоматів ТОВ «Метро ДжекПот», яке належить ТОВ «Порив», сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 9 та травмовано 11 осіб.

За фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі ігрових автоматів Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу.