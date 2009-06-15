Наливайченко: силовий сценарій зміни влади в Україні неможливий

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що силовий сценарій зміни політичної влади в Україні неможливий.

Про це він заявив в інтерв`ю російській «Независимой газете» від 15 червня ц.р.

"Я стверджую, що силовий сценарій в Україні неможливий. Це політична вигадка, міф, популярний серед окремих українських політиків з 2007 року. Спростовуючи такі твердження, скажу, що Віктор ЮЩЕНКО завжди давав абсолютно інші вказівки – захищати громадян незалежно від їхніх політичних поглядів. Ані СБУ, ані правоохоронні органи та інші силові структури не братимуть участі в жодних силових сценаріях. Це безпосередньо заборонено законом, а незаконні накази не можуть бути виконані. Наше завдання – забезпечити конституційний порядок в країні та не допустити кровопролиття", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зазначив, що, "якщо в країні здійснюється спроба збройного перевороту. Підкреслю: якщо люди зі зброєю в руках повстануть проти конституційного ладу, спецслужба втрутиться". "Для цього в нас створено спецпідрозділ «Альфа», бійці якого навчені ефективно і блискавично протидіяти тим, хто незаконно бере в руки зброю, щоб насильницьким чином змінити владу. Але в будь-які політичні процеси ми не втручаємося – існують правові й судові механізми та процедури вирішення проблем, що виникають", - пояснив голова СБУ