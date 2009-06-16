Тимошенко, як стане Президентом, пробачить Ющенку і Януковичу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про повну недовіру Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, але готова пробачити їх після виборів глави держави заради стабільності в країні.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Я чітко розпрощалася з усіма ілюзіями, що хтось буде жити заради країни, а не заради своїх рейтингів. Я чітко розпрощалася з ілюзіями, і знаю, що біля мене ніхто не може стати поруч. Ні один Віктор, ні другий. І це значить, що я мушу покладатися тільки на себе й сильно, впевнено проходити цей шлях. Через все своє життя таких розчарувань я переживала не одне. У мене вистачить і сил, і психологічної міцності для того, щоб протистояти всім викликам. Я просто знаю тепер, що нема на кого іншого покладатися. Будемо в таких умовах воювати проти кризи і перемагати на президентських виборах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також спростувала чутки про продовження переговорів із Партією регіонів про консолідацію сил в парламенті. “Дійсно, я потягом 9 місяців наполегливо, з моменту виникнення кризи, день за днем будувала можливості об’єднання всіх політичних сил. Не заради рейтингів. Я точно знала, що будь-яке об’єднання може чиїсь рейтинги руйнувати, чиїсь - піднімати. Не про рейтинги потрібно думати, а про країну. І саме тому сьогодні я можу констатувати: 9 місяців, на жаль, завершилися нічим. Сьогодні ніякий переговорний процес не йде. Всі пішли на вибори, всі пішли в боротьбу і в битву”, - пояснила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО не виключає, що після президентських виборів переговори про консолідацію політиків можуть поновитися. “Чесно вам скажу. Безумовно, я, як будь-яка жінка, хочу, по-перше, миру в домі, а по-друге, є така традиція у жінок – постійно пробачати своїх чоловіків за все. Просто - за все. Ми не розбираємося навіть за що, але точно знаємо, що це треба пробачити. Це нормальна якість. Тому я теж за це. З одного боку, я не можу сприйняти таку грубу поведінку, але з іншого боку я знаю, що все одно мир в домі потрібно здобувати, але на зовсім іншій платформі”, - додала глава уряду.

Крім того, прем’єр-міністр звернула увагу на відмінності стартових позицій у виборчій кампанії її та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. “Якщо президентські вибори закінчаться, а головними конкурентами будемо ми з ЯНУКОВИЧЕМ, є маленька різниця. У ЯНУКОВИЧА буде на виборах один супротивник – це я. А у мене двоє – ЯНУКОВИЧ і криза. І дуже важко доведеться в цьому форматі працювати так як слід”, - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила, що вірить в свою перемогу на виборах глави держави. “Я думаю, що вибори – це відчуття людей, кого вони обирають. Це, в тому числі, й сигнал від вищих сил, кого вони обирають. І тому я вірю, що все ж таки ці вибори закінчаться і закінчаться перемогою нашої команди. Чому у мене є така впевненість? Тому що цілі, які я перед собою ставлю, речі, які я роблю, мені ніколи за них не буде соромно. Мене можуть критикувати, принижувати, брудом поливати - так сталося в політиці... Але сила моя в тому, що я свято вірю в чесність і чистоту своїх цілей і намірів. І тому я вірю в цю перемогу. А далі – будемо міняти країну. Більш красиво, більш динамічно і більш результативно”, - підкреслила прем’єр-міністр.