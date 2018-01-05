Макрон пов’язав успіх обміну полоненими на Донбасі із "Нормандським форматом"
На думку президента Франції, "Нормандський формат" дозволив провести на Донбасі обмін полоненими.
Президент Французької Республіки Еммануель Макрон наголошує, що відчутного результату в обміні заручників на Донбасі, який відбувся наприкінці минулого року, вдалося досягти завдяки роботі "Нормандського формату".
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Про це йдеться у повідомленні Посольства Франції в Україні у мікроблозі Twitter.
"В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення наприкінці минулого року", - цитує посольство президента Франції.
Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.