Макрон пов’язав успіх обміну полоненими на Донбасі із "Нормандським форматом"

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон наголошує, що відчутного результату в обміні заручників на Донбасі, який відбувся наприкінці минулого року, вдалося досягти завдяки роботі "Нормандського формату".

Читайте такожЛутковська розповіла, чому екс-мер Торецька під час обміну "сховався" в автобусі для українських журналістів

Про це йдеться у повідомленні Посольства Франції в Україні у мікроблозі Twitter.

"В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення наприкінці минулого року", - цитує посольство президента Франції.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.