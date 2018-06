Асканія - за крок до лідерів у світовому конкурсі «Сім нових чудес природи»

Заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на світовому конкурсі «Сім нових чудес природи», протягом другого тижня поспіль займає 14-ту позицію в Інтернет-голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі, свідчить офіційний сайт акції . Це означає, що репрезентанту України у своїй групі – «Ліси, національні парки, національні заповідники», треба піднятись ще на три сходинки, аби потрапити до 11 лідерів голосування і тим самим вийти до наступного етапу акції.

Нагадаємо, що під час голосування заповідник протягом тривалого часу поступово, але впевнено піднімався в рейтинговому голосуванні – з 46-ї на 43-ю позицію, з 43-ї на 41-у, потім на 39-у. А вже у червні “Асканія” за один тиждень здійснила стрімкий “прорив” до лідерів – з 39-го місця на 14-те.

“Тепер, - каже член комітету громадської підтримки заповідника в конкурсіі, головний редактор агентства УНІАН Олександр Харченко, - нам потрібен ще один прорив. Реально це досить складно, хоча на перший погляд, треба піднятися лише на три-чотири сходинки. Це навіть важче, ніж “вистрілити” за тиждень на 25 сходинок, як ми вже змогли, оскільки в групі лідерів домінанти йдуть один за одним дуже щільно, і кожен голос має вагу. Водночас, нам це під силу. За відсутності будь -яякого фінансування з боку держави ми маємо в країні потужну громадську підтримку “Асканії”. На телеканалах транслюються ролики, йде банерна підтримка в Інтернеті, “Асканія” рекламується на біг-бордах. До комітету громадської підтримки заповідника увійшли такі відомі люди, як Микола Баграєв, Олександр Пономарьов, Ганна Бессонова, Анатолій Хостікоєв, Потап та Настя Каменських. Потужним двигуном акції є віце-спікер парламенту Микола Томенко. Авторитет цих людей, я сподіваюсь, допоможе приєднатись до акції новим людям, і ми увійдемо до заповідної “одинадцятки”.

Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, на якій мешкають кілька сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.

Всесвітній конкурс «7 нових чудес природи» (New seven wonders of nature) - сучасна спроба створити список семи найдивовижніших природних місць, організована швейцарською неприбутковою організацією «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC) після успіху в організації вибору «7 нових чудес світу», де розглядалися лише штучні споруди.

За результатами підрахунку голосів першого етапу всесвітнього конкурсу, який тривав до 31 грудня 2008 року, «Асканія-Нова» та ще 261 учасник з усіх континентів потрапили до другого туру. Другий етап розпочався 1 січня 2009 року і завершиться 7 липня 2009 року. Організатори розподілили учасників другого етапу на сім груп, від кожної з них буде обрано 11 переможців, які наберуть найбільше голосів Інтернет-аудиторії – всього 77. Після цього їх розгляне експертна комісія, яку очолюватиме Федеріко МАЙОР, колишній генеральний директор ЮНЕСКО. 21 липня експерти назвуть 21 фіналіста конкурсу. Голосування у мережі Інтернет на фінальній стадії триватиме протягом 2010-2011 років. На цей час також заплановано Всесвітній тур, під час якого організатори відвідають кожен з 21 об’єкта-фіналіста. Сім нових природних чудес світу планується назвати у 2011 році. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

Детальна інформація про правила голосування українською мовою – на сайті акції «7 чудес України». Групи підтримки «Асканії» є також у соціальних мережах: Facebook і В контакте.

Детальніше про сам конкурс, про шанси українського заповідника, про "розклади" в нашій “E”-групі, про рівень і ентузіазм конкурентів читайте на сайті УНІАН в матеріалі "Чи буде в Україні світове чудо?"