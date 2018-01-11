Україна відреагувала на звинувачення Росії в причетності до атаки на її бази в Сирії

Міністерство оборони України відкидає звинувачення російського Генштабу про причетність України до атаки на бази РФ в Сирії та називає їх черговою інформаційною атакою, щоб приховати свої дії на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Про це в коментарі УНІАН заявила прес-секретар міністра оборони України Вікторія Кушнір.

«Це ніщо інше як чергова інформаційна атака. Ми відкидаємо ці звинувачення, і звичайно, ця інформаційна атака робиться перш за все, щоб прикрити дії РФ зараз у Криму та в Донецьку і Луганську, куди поставляють озброєння з РФ», - сказала вона Кушнір.

Інформагентство УНІАН також звернулось за коментарем до Ради національної безпеки та оборони України та Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2017 року президент РФ Володимир Путін в ході відвідування бази «Хмеймім» віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази - в Тартусі і Хмеймімі.

8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації». 10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі.

В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

За повідомленням російського видання «Коммерсант», внаслідок обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після влучення мінометного снаряда.

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10 січня в Міноборони РФ зажадали від Туреччини припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» у Сирії. «Було встановлено, що запуск дронів здійснювався з району населеного пункту Муаззара, розташованого в південно-західній частині зони деескалації «Ідліб», контрольованого збройними формуваннями так званої «поміркованої» опозиції», - йшлося в повідомленні Міноборони РФ.

У зв'язку з цим Міноборони РФ направило листи начальнику Генштабу ЗС Туреччини генералу Акару Хулусі і керівнику Національної розвідувальної організації країни Хакану Фідану.

Сьогодні, 11 січня, Генштаб збройних сил Росії звинуватив Україну в причетності до атаки на свої бази в Сирії. Начальник управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу ЗС РФ генерал-майор Олександр Новіков заявив: «Попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує за потужністю гексоген. Зазначена вибухова речовина виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів», - сказав Новіков.

За його словами, ця речовина «не може бути виготовлена в кустарних умовах або вилучена з інших боєприпасів». Новіков заявив, що зараз проводяться спеціальні дослідження з метою встановлення країни-виробника.

Він наголосив, що заслуговують на увагу використовувані на безпілотниках боєприпаси. «Це саморобні вибухові пристрої масою близько 400 грамів, споряджені вражаючими елементами у вигляді металевих кульок з радіусом ураження до 50 метрів. Кожен безпілотник, який брав участь в атаці, ніс 10 таких боєприпасів», - сказав Новіков.

За його словами, проведені дослідження показують, що встановлене на безпілотники радіоелектронне обладнання забезпечувало їх автоматизований, заздалегідь запрограмований політ і скидання боєприпасів, виключало постановку перешкод системам їх управління.

«Крім того, координати, закладені в програмах керування безпілотниками, за точністю перевищують загальнодоступні дані, які можна отримати, наприклад, в інтернеті», - сказав Новіков.

Він зазначив, що поява дронів нових типів і модифікацій у бойовиків в Сирії фіксувалася буквально через лічені дні після надходження їх у вільний продаж в різних країнах. «Безпілотники, що використовувалися бойовиками для завдання ударів по об'єктах збройних сил Російської Федерації в ніч на 6 січня 2018 року, було застосовано вперше», - наголосив Новіков.