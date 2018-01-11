Російський Генштаб звинуватив Україну в причетності до атаки на свої бази у Сирії

Генштаб збройних сил Росії звинуватив Україну в причетності до атаки на свої бази в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив начальник управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу ЗС РФ генерал-майор Олександр Новіков.

«Попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує за потужністю гексоген. Зазначена вибухова речовина виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів», - сказав Новіков.

За його словами, ця речовина «не може бути виготовлена в кустарних умовах або вилучена з інших боєприпасів».

Новіков заявив, що зараз проводяться спеціальні дослідження з метою встановлення країни-виробника.

Він наголосив, що заслуговують на увагу використовувані на безпілотниках боєприпаси. «Це саморобні вибухові пристрої масою близько 400 грамів, споряджені вражаючими елементами у вигляді металевих кульок з радіусом ураження до 50 метрів. Кожен безпілотник, який брав участь в атаці, ніс 10 таких боєприпасів», - сказав Новіков.

За його словами, проведені дослідження показують, що встановлене на безпілотники радіоелектронне обладнання забезпечувало їх автоматизований, заздалегідь запрограмований політ і скидання боєприпасів, виключало постановку перешкод системам їх управління.

«Крім того, координати, закладені в програмах керування безпілотниками, за точністю перевищують загальнодоступні дані, які можна отримати, наприклад, в інтернеті», - сказав Новіков.

Він зазначив, що поява дронів нових типів і модифікацій у бойовиків в Сирії фіксувалася буквально через лічені дні після надходження їх у вільний продаж в різних країнах.

«Безпілотники, що використовувалися бойовиками для завдання ударів по об'єктах збройних сил Російської Федерації в ніч на 6 січня 2018 року, було застосовано вперше», - наголосив Новіков.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації».

10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі.

В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

За повідомленням російського видання «Коммерсант», внаслідок обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після влучення мінометного снаряда.

10 січня в Міноборони РФ зажадали від Туреччини припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» у Сирії.

«Було встановлено, що запуск дронів здійснювався з району населеного пункту Муаззара, розташованого в південно-західній частині зони деескалації «Ідліб», контрольованого збройними формуваннями так званої «поміркованої» опозиції», - йшлося в повідомленні Міноборони РФ.

У зв'язку з цим Міноборони РФ направило листи начальнику Генштабу ЗС Туреччини генералу Акару Хулусі і керівнику Національної розвідувальної організації країни Хакану Фідану.

11 грудня президент РФ Володимир Путін в ході відвідування бази «Хмеймім» віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази - в Тартусі і Хмеймімі.