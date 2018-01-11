За заявою Путіна про готовність віддати техніку з Криму може критися "брудна кремлівська гра" – ВМС

Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко заявив, що заява президента РФ Володимира Путіна про готовність передати військову техніку з анексованого Криму потребує ретельного вивчення, оскільки за нею може критися «брудна кремлівська гра».

Про це Воронченко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

На питання, яким чином Україна буде реагувати на заяву Путіна про готовність Росії передати Україні військові кораблі і авіатехніку з анексованого Криму, він відповів, що "рішення буде прийматись на рівні вищого політичного керівництва держави". "Я побоюсь сказати, але це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишились розмінною картою в якійсь брудній кремлівській грі", - додав Воронченко.

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При цьому командувач ВМС ЗСУ заперечив слова президента РФ про те, що українська військова техніка в Криму на час анексії була в жалюгідному стані:

«На період анексії Криму з восьми бойових кораблів був не на ходу тільки один ВДК (великий десантний корабель) «Ольшанський», там була потреба в ремонті головних двигунів. Корвети «Тернопіль», «Придніпров’я», «Хмельницький» на ходу, корабель управління «Славутич» на ходу, два тральщики «Черкаси» та «Чернігів» на ходу, (протичовновий корвет – УНІАН) «Луцьк» був в ремонті, але був практично відремонтований. Підводний човен був на 70% відремонтований, залишилась тільки заміна клапанів», - розповів Воронченко та додав, що «те, що кажуть, що був хлам – це не відповідає дійсності».

«По береговим частинам – там залишилось техніки на два батальйона БМП, вони всі були практично готові, та два батальйона БТРів, відсотків 15-20% БТРів підлягало ремонту. Також сім дивізіонів артилерії готові були, та чотири мінометних батареї були теж готові», - зауважив командувач.

Крім того, за його словами, авіаційна техніка, яка лишалась в Криму і яка могла піднятися в повітря, була піднята і до сьогоднішнього дня виконує завдання на території материкової України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

«Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.