Регіонали знову затягнули старі пісні про головне

Фракція Партії регіонів наступного тижня вимагатиме розгляду у Верховній Раді антикризової програми та змін до державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найпершим має бути вирішено питання підвищення пенсій і соціальних виплат, з урахуванням прожиткового мінімуму.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що у грудні прожитковий мінімум для працюючих осіб становив 669 грн., а для непрацездатних – 498 грн., у квітні 2009 року цей прожитковий мінімум для працюючих становив 851 грн., а для непрацюючих – 635 грн.

За його словами, в результаті вийшло так, що непрацюючі громадяни недоотримують 185 грн., а пенсіонери недоотримують 250-300 грн. пенсії.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, це питання необхідно якнайшвидше вирішити. «Це питання треба поставити як вимогу опозиції з тим, щоб до кінця цієї сесії це питання було вирішено», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що до кінця сесії залишилося два пленарних тижні. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «за два тижні треба провести відкритий діалог з владою», і додав, що останнім часом «приховуються реальні фактичні показники економіки». «Сьогодні країна живе із заплющеними очима. Ми не знаємо, що очікувати влітку», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, оплата за газ відбувається за рахунок щомісячної емісії Нацбанку. «І щомісячно знижуються золотовалютні резерви», - додав він.