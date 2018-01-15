Офшорні фірми можуть відсудити конфісковані "гроші Януковича" - Горбатюк

Офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це заявив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає Радіо Свобода.

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"Звичайно, якщо є фірми, які оскаржують і які отримають відмову в цьому, і які можуть бути добросовісними так званими набувачами, дійсно вони можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Краматорський міський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

Президент України Петро Порошенко заявив тоді, що конфісковані кошти підуть, в першу чергу, на зміцнення української армії.

22 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура робить кроки, щоб засекретити рішення Краматорського міського суду, яким було конфісковано кошти Януковича та його оточення. «Рішення Краматорського суду… Ми дійсно робимо кроки, щоб засекретити дане рішення з метою гарантування безпеки ключового свідка, вірніше не свідка, а особи, яка уклала угоду», - сказав він.

Тоді Луценко заявив, що «жодних юридичних секретів в нас немає, але для нас дуже важливо забезпечити безпеку свідка, тим більше, є вже наступні особи, які допомагають нам йти тим же шляхом щодо інших активів». Він запевнив, що «цей член злочинної організації, який пішов на угоду зі слідством, зголосився на активну участь і отримання грошової винагороди за участь у фіктивному підприємництві та легалізації коштів злочинної організації».

У вересні 2017 року в ГПУ повідомили, що перша частина коштів із 200 мільйонів доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, конфіскованих за рішенням суду, надійшли до держбюджету.