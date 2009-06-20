Азаров каже, що ПР нещодавно отримала від Тимошенко ще одну пропозицію

Блок Юлії Тимошенко пропонує Партії регіонів провести одночасні парламентські і президентські вибори, але за однієї умови – вони мають відбутися 25 листопада.

Про це сказав керівник виборчої кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ в інтерв’ю “Дзеркалу тижня” .

За словами М.АЗАРОВА, через кризу і падіння рейтингу БЮТ зацікавлений у проведенні виборів глави держави якомога раніше. “ТИМОШЕНКО навіть готова на одночасні парламентські і президентські вибори. Нещодавно ми отримали від неї таку пропозицію. Умова одна - 25 листопада”, - сказав політик.

Проте, на думку М.АЗАРОВА, ризикувати, розраховуючи, що Конституційний суд укотре визнає дату неконституційною, не можна. Тому він вважає єдиною конституційною датою президентських і, якщо політичні сили дійдуть компромісу, парламентських виборів 17 січня.