Чехія підтримуватиме європейські амбіції України, запевняє Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав БАШТА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора увечері на прес-конференції в Донецьку.

«Чехія підтримуватиме європейські амбіції України, як практично всі ваші сусіди – Польща, Словаччина, Угорщина», - відзначив Я.БАШТА.

За його словами, наступне головування Швеції в Європейському Союзі також є сприятливим для України. «Але найважливіше те, що зараз починається головування Швеції, а Швеція – одна з країн, яка стояла разом з Польщею за створення «Східного партнерства», цієї програми, яка повинна допомагати Україні в її європейських інтеграційних амбіціях», - наголосив Я.БАШТА. При цьому він додав: «Вам пощастило, що у вас є цілий рік, коли на чолі Євросоюзу країни, які історично й географічно мають добре ставлення до України».