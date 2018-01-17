Більша частина конфіскованих в оточення Януковича коштів пішли на потреби Міноборони - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що більша частина конфіскованих в оточення екс-президента України Віктора Януковича коштів пішли на потреби Міністерства оборони України, зокрема на виробництво ракетних комплексів для армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

«Я пишаюся тим, що в результаті цієї діяльності (спецконфіскації коштів оточення Януковича – УНІАН) адміністрація Держприкордонслужби отримала 700 млн грн, з них 300 млн – на облаштування кордону, поки що достатньо не захищеного, а ще 400 млн грн пішло на створення системи ідентифікації відбитків пальців, що перед новим роком було повністю введено в дію. Тепер наш кордон захищений від небажаних осіб, котрі так легко перетинали його раніше», - заявив він.

Також генпрокурор зауважив, що в результаті спецконфіскації до держбюджету коштів оточення Януковича Нацгвардія отримала 900 млн грн. «За що купила додаткову бронетехніку, яка зараз працює на українську безпеку», - уточнив він.

Крім того, за його словами, Національна поліція отримала 1 млрд 480 млн гривень.

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Проте, наголосив Луценко, Міноборони отримало найбільшу частину з конфіскованих у оточення Януковича коштів. «Коли ми читаємо в ЗМІ про те, що сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва пішли в армію, то це за ці кошти. Я не можу говорити скільки і не можу говорити їхні тактико-технічні характеристики, але саме цю техніку чекали всі, хто стикається з ворожими танками. Вони тепер будуть стикатися з ними не на відстані пострілу з гранатомету, а на відстані пострілу з ракетного комплексу вітчизняного виробництва», - зазначив генпрокурор.

Також Луценко зауважив, що об’єднані територіальні громади отримали «реальні кошти, щоб люди відчули правильність цього рішення».

Крім того, він додав, що в результаті спецконфіскації були побудовані нові дороги в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.