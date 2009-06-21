Литвин про НУНС, коаліцію, наспівані рейтинги і працевлаштування декого

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що зараз все робиться для того, щоб розпалася коаліція і відбулися дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в ході поїздки на Рівненщині.

Відповідаючи на запитання щодо можливого виходу НУ-НС із коаліції, В.ЛИТВИН зазначив: «Я знаю, що зараз ведеться робота, щоб хтось вийшов із коаліції для того, щоб вона була розвалена і були дострокові парламентські вибори”.

Спікер додав, що ці вибори необхідні “декому, щоб працевлаштуватися після того, як відбудуться президентські вибори”.

За словами В.ЛИТВИНА, також сценарій дострокових парламентських виборів розроблений з метою «перевірити свої рейтинги реальні, а не наспівані».

Крім того, на думку В.ЛИТВИНА, ще однією причиною для таких виборів є бажання зробити все, «щоб понизити шанси основного конкурента на президентських виборах».