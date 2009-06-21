Ющенко: гуцули завжди дихатимуть українським патріотизмом

Сьогодні Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ на гуцульському святі «Полонинське літо-2009» подарували Криворівнянську ікону Божої Матері – покровительки Гуцульщини.

Як передає кореспондент УНІАН, ікону вручив Владика Коломийський і Косівський Іоанн Української православної церкви (КП), який благословив свято.

Матір Божа та Ісус Христос на іконі зображені у вишиванках.

За словами глави держави сьогоднішнє свято - «це повернення до історії, що пробуджує почуття любові до нашої нації».

На думку В.ЮЩЕНКА, гуцули і Гуцульщина є «стороною, яка завжди дихала і дихатиме українським патріотизмом». Він вважає, що сьогоднішнє свято є складовою підготовки молодої Української держави до свого18-річчя. «18 років – це небагато. - наголосив Президент. - Але всі ці 18 літ ми наближали власну державу до групи європейських держав, де цінується людська воля, повага до традицій, до власного суверенітету».

Крім того, на цьому святі міністра культури України Василя ВОВКУНА урочисто посвятили у гуцули. За словами міністра, у 2010 році фестиваль проводів на полонину стане всеукраїнським.

На святі зібралося понад дві тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, свято вшанування вівчарів «Полонинське літо-2009» проходить сьогодні у селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області.