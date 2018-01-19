ВР визначила ситуацію в Україні як породжений РФ міжнародний збройний конфлікт – екс-суддя гаазького трибуналу

Ухвалений Верховною Радою України закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163) дозволяє однозначно говорити про ситуацію в Криму і Донбасі як про міжнародний збройний конфлікт, що породжений збройною агресією Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив юрист-міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

За його словами у згаданому законі уточнені, конкретизовані, узагальнені та системно викладені головні елементи правової позиції України у питанні відсічі збройній агресії РФ проти України та подоланні її наслідків. В цьому полягає значення цього законодавчого акту.

«В законі чітко констатується факт, що Росія здійснила злочин агресії проти України, розв’язавши війну, почавши з окупації Криму», - підкреслив юрист.

Крім того, за його словами в законі чітко зафіксовано, що наслідком збройної агресії стала тимчасова окупація певних частин території України.

«Закон встановляє, що до складу збройних сил РФ входять як регулярні збройній формування Росії, так і іррегулярні збройній формування, маючи на увазі незаконні збройні формування, які були створені в Донецьку та Луганську. Ці збройні формування створені, фінансуються, озброюються, контролюються, знаходяться під командуванням російських військових. Вони використовуються у війні проти України на стороні Росії», - додав Василенко.

Також екс-суддя міжнародного трибуналу зауважив, що в законі також дається визначення окупаційної адміністрації РФ, при цьому складовими цієї окупаційної адміністрації є не тільки органи РФ, що керують всіма подіями на окупованій території, а також самозвані утворені так звані «ДНР», «ЛНР».

«Тобто це ніякі не республіки, не терористичні організації – це частини окупаційної адміністрації РФ», - наголосив експерт.

«Це питання дуже важливе для того, щоб поставити крапку в питанні про те, чи це внутрішній конфлікт чи це міжнародний конфлікт. Положення закону створюють підставу для однозначного визначення ситуації в Україні як міжнародного збройного конфлікту породженого збройною агресією РФ», - резюмував Василенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). У документі визнається тимчасова окупація Росією частини території України.