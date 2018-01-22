Україна вестиме діалог з Польщею щодо історичного минулого на основі дружніх відносин - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що в України є своє розуміння історичного минулого, проте діалог з Польщею про порозуміння в історичних питаннях продовжуватиметься на основі дружніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

"Я вважаю, що поляки - це наші друзі, що нашим спільним гаслом має бути "За нашу і вашу свободу!". Звичайно, у нас є своє розуміння нашого історичного минулого, але ми будемо обговорювати його з нашими польськими колегами саме на основі наших дружніх відносин», - зазначив Клімкін і наголосив, що потрібно припинити спекуляції та політизацію навколо цього питання.

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«Буквально в середині лютого віце-прем’єр-міністр Павло Розенко збирається відвідати Варшаву, де він з міністром культури Польщі обговорить, яким чином нам зняти певну напругу, яка існує навколо цих питань. Я домовився про зустріч з міністром закордонних справ Польщі наприкінці лютого. Є багато про що говорити", - додав глава МЗС України.

Також Клімкін висловив упевненість, що історичне питання не розділить Україну та Польщу.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що прийшов до єдиної думки з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин.