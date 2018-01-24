НАБУ проводить обшук у скандальної чиновниці Держміграційної служби Пімахової, можливе затримання - ЗМІ (фото)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшук вдома у першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Про це повідомило INSIDER джерело у правоохоронних органах. Воно зазначило також, що НАБУ не відкидає затримання Пімахової.

Адвокат першого заступника голови Державної міграційної служби Богдан Хмельницький підтвердив "24 каналу", що у квартирі Діни Пімахової проводять обшуки.

У прес-службі НАБУ заявили УНІАН, що не можуть підтвердити проведення обшуку у Пімахової, а інформація про це уточнюється.

Своєю чергою, прес-секретар ДМСУ Сергій Гунько відмовився давати коментарі з цього приводу, заявивши, що це повинні робити в НАБУ.

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Нагадаємо, 29 листопада в ДМС повідомили про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар заступнику голови відомства Діні Пімаховій.

Під час спроби передати першу частину хабара в розмірі 15 тисяч доларів США агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

Потім НАБУ оприлюднило відео, на якому чиновник обіцяє за 30 тисяч доларів незаконно оформити громадянство іноземцеві.