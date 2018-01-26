Естонія гостро розкритикувала Київ: "Ви не дуже добре поводитеся зі своїми друзями в ЄС"

Дипломат конкретизувала, що йдеться про включення Україною Естонії в чорний список країн, які ухиляються від сплати податків.

Постійний представник Естонії в Європейському Союзі, посол Кайа Таел (Kaja Tael) гостро розкритикувала українську владу, звинувативши її в тому, що вона «не дуже добре поводиться зі своїми друзями в Європейському Союзі».

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН у Брюсселі.

Розповідаючи про те, чому за результатами саміту Україна-ЄС, який пройшов у липні минулого року, не була ухвалена підсумкова декларація, Таел сказала: «Це дуже-дуже просто. І я думаю, вам це відомо. Це сталося тому, що камінь спотикання був той самий, що і для «Східного партнерства» - не всі члени в ЄС мали однаково позитивний підхід до України. Я не виню їх в цьому. Зараз я маю сказати вам дещо дуже неприємне. Ви не дуже добрі в тому, як ви поводитеся з вашими друзями в ЄС».

У цьому зв’язку посол нагадала, що уряд України вписав Естонію у чорний список країн, які ухиляються від сплати податків, «за абсурдними», на її думку, підставами. «Це – повна дурниця, нас не проінформували, нас звинуватили в тому, що ми є країною з ухилянням від податків. Якби будь-який працівник (українського) уряду прочитав би естонське законодавство, то зрозумів би, що це неправда. Це дуже дратує, дуже тривожно і буде руйнівним у відносинах з Естонією. Ви, дійсно, не знаєте, як поводитися з вашими партнерами, окремими державами-членами в ЄС», - вважає Таел.

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За словами естонського дипломата, Таллінн підіймає це питання у діалозі з Києвом на самому найвищому політичному рівні. «У нас є діалог на рівні прем’єр-міністра, з українським міністром фінансів – ми робимо все, що можемо. Ми думаємо, що це помилка, але ця помилка повинна бути виправлена», - наголосила вона.

Відповідаючи на запитання, якою є реакція на це української сторони, Таел зазначила, що наскільки їй відомо, зараз українська влада вимагає доказу у вигляді «листа від OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Організація з економічного співробітництва та розвитку, ОЕСР), де членами є багаті та найбільш розвинуті країни світу». «Естонія – член організації. Членство в ОЕСР вже пояснює, що ми не є країною з ухиленням від податків. Але зараз вам це потрібно на папері від ОЕСР, що трошки дивно. Ми повинні подивитися, чи це можливо», - додала Таел.

При цьому постійний представник сказала, що у естонської сторони немає розуміння, чому це робиться. «Я повинна сказати, що в цьому процесі у нас немає ніякого розуміння взагалі. Нас не проінформували, це було так, як нас атакували зі спини, наші підприємці дуже занепокоєні, їм завдали реальної шкоди. Це сталося наприкінці минулого року, і до сьогодні ми очікуємо на правильний контакт, хто може реально щось зробити з цим в Україні», - зазначила посол.

Разом з тим вона не вважає, що це питання вплине на позицію ЄС в цілому стосовно санкцій для Росії через її агресію по відношенню до України. «Цілком очевидно, що санкції проти Росії – окрема тема. Санкцій там через дуже добру причину, і ця причина не була усунута. Санкції були продовжені, і я очікую, що вони будуть продовжуватися так довго, як це буде необхідно. Але це не значить, що ці питання окремих держав-членів не шкодять вашим відносинам з ЄС як таким. Як ви бачите, я дуже серйозна з цього приводу. Ми сподіваємося, що це швидко буде вирішено», - наголосила Таел.

Як відомо, Естонія головувала в ЄС у другій половині 2017 року. Це було перше головування Таллінна в ЄС з часу набуття членства у 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Кабінет міністрів розширив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

В перелік держав додані такі країни: Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія та Угорщина.

19 січня міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Мінфін розглядає можливість виключення Естонії та Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.