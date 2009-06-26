Яценюк про себе та деяких політиків, які керують урядом
"Я розумію, проти кого йде гра"
Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК не вважає катастрофою зменшення офіційного терміну кампанії.
Про це він заявив учора під час брифінгу для журналістів у Запоріжжі, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.
«Зменшення офіційного терміну кампанії не є катастрофою, тому що передвиборча кампанія в Україні стартувала ще 1 січня поточного року. І вона не зупиняється. А для деяких українських політиків, які сьогодні керують урядом, вона стартувала ще у день оголошення, а точніше, у день інавгурації чинного Президента», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Лідер «Фронту змін» зазначив, що процес передвиборчої кампанії буде надзвичайно брудним, і тому очікує від опонентів «будь-яких несподіванок».
«Є небезпека, проти якої я публічно виступив. Я вас застерігаю, бо знаю про плани, які виношує Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів, щодо зміни закону про вибори Президента, де виборчі комісії будуть формуватися тільки фракціями. Я вам нагадаю, що єдиний кандидат у Президенти, який не має сьогодні фракції, це ЯЦЕНЮК. І тому я розумію, навіщо приймаються такі зміни, і навіщо вони будуть запропоновані. Це роблено, щоб, фактично, виключити одного з кандидатів, який має однаковий рейтинг з чинним прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, щоб мати можливість зберегти свої результати», - заявив А.ЯЦЕНЮК.
Він також наголосив, що детально слідкує за розвитком цього процесу, і, якщо ці плани будуть реалізовані, це буде прямим порушенням конституційних прав. «Я розумію, проти кого йде гра – проти мене, можете не сумніватися», - сказав лідер «Фронту змін».