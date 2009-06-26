Тарас Чорновіл призупиняє дозвіл на ексгумацію тіла свого батька В`ячеслава Чорновола. Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

Тарас Чорновіл, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Я призупиняю свою згоду на ексгумацію, доки не дістану пряму однозначну відповідь від Генпрокуратури - хто розголосив інформацію, на якій основі, на яких правах?! Моя згода тимчасово зупинена. Скажімо так. Хоча я вважаю, що зараз без ексгумації встановити причини й обставини смерті неможливо, тому що у 99му році слідство було 100% сфальсифіковано і у мене є підстави це стверджувати".

Раніше ЗМІ розповсюдили повідомлення про те, що Генпрокуратура отримала всі необхідні дозволи для проведення цієї процедури.