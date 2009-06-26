У НУ розуміють, що їх вихід з коаліції не призведе до розпуску ВР

У партії “Наша Україна” розуміють, що їхнє рішення про вихід з коаліції не призведе до розпуску парламенту.

Про це сказала народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

За її словами, «Наша Україна» не може ініціювати виборів. “А крім того, все це не матиме наслідків, оскільки у Президента за півроку до складення повноважень зникає право розпускати Верховну Раду. А вибори Президента - 17 січня. Є конституційні реалії, які треба враховувати. До президентських виборів розпуск парламенту не можливий”, - сказала К.ЛЯПІНА.

Депутат висловила здивування, що, коли «Наша Україна» вирішила ухвалити рішення про вихід із коаліції, це почали сприймати як технологічний прийом або таємний план. “Ні! Це суто політичний крок”, - наголосила К.ЛЯПІНА.

Вона не думає, що міністрам, призначеним за квотою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, рекомендуватимуть піти з уряду. “Безумовно, якщо ми виходимо з коаліції, то логічно, що маємо відкликати міністрів. Але це логічно тільки тоді, коли видно наступний крок. Наприклад, ми виходимо з уряду (а відтак Кабінет міністрів втрачає кворум), то наступні кроки - формування нової коаліції, нового уряду. Однак за нинішньої ситуації, напередодні президентських виборів, це недоцільно”, - сказала вона.

К.ЛЯПІНА не виключає, що до теми дострокових парламентських виборів в Україні повернуться після президентських виборів. “Тому що в нинішньому парламенті - тупикова ситуація. Там могла б сформуватися лише одна коаліція - БЮТ і Партії регіонів. Але вони готові утворити більшість тільки з однією метою - створити диктатуру в країні, а такий підхід не задовольняє громадян. Тому цю проблему, мабуть, усе-таки доведеться вирішувати достроковими виборами”, - зауважила вона.

Як відомо, 27 червня відбудеться з’їзд партії “Народний Союз Наша Україна”, представники якої входять до складу фракції НУ-НС. На з’їзді планується ухвалення рішення про вихід з коаліції.