У Ющенка кажуть, що підстави для дострокових виборів ВР знайдуться

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК не виключає, що після президентських виборів будуть знайдені підстави і для дострокових парламентських.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті "Левый берег", опублікованому сьогодні.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи реально буде провести перевибори Верховної Ради України відразу після президентських перегонів, М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що в 2005 р. Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ всі радили провести дострокові парламентські вибори, але він цього не зробив, оскільки були відсутні підстави. "...Якби це трапилось – можливо, країна б по-іншому розвивалася, - вважає М.СТАВНІЙЧУК. - І не було б сьогоднішніх проблем. Не сумніваюся: на революційній хвилі люди обрали б пропрезидентську Раду, яка не знає, що таке брак голосів у більшості. Тому не виключаю: після нинішньої президентської гонки підстави для дострокової парламентської таки будуть знайдені. Інакше, на конструктивну роботу ВР розраховувати навряд чи доведеться".

Коментуючи те, що Президентові недавно радили достроково скласти повноваження і йти на вибори, М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що В.ЮЩЕНКО "за крісло не тримається – він це продемонстрував. Коли виникло питання, підтвердив готовність достроково скласти повноваження, але оскільки він вважає за найголовніше повноцінне оновлення влади, висунув умову – проведення нових президентських виборів з достроковими парламентськими за відкритими списками". Але, зазначила М.СТАВНІЙЧУК, "подвійні вибори вимагають паритетних умов, не інакше. Відмовлятися від повноважень передчасно в односторонньому порядку у Президента немає підстав".