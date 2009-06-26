Ющенко присвоїв звання Герой України Олексію Порошенку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 25 червня 2009 року присвоїв Олексію ПОРОШЕНКУ звання Герой України з врученням орденом Держави.

Указ №481/2009 «Про присвоєння О.ПОРОШЕНКУ звання Герой України» розміщений на сайті Президента.

Звання О.ПОРОШЕНКУ – генеральному директорові акціонерного товариства «Укрпромінвест» (м. Київ) - присвоєно "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового комплексу, запровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур", зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2008 році Вінницька обласна рада разом з Вінницькою обласною державною адміністрацією вирішила клопотати перед Президентом України про присвоєння гендиректору концерну "Укрпромінвест" О.ПОРОШЕНКУ звання Герой України. За відповідне рішення проголосував 51 з 66 депутатів, які брали участь у сесії Вінницької облради.

О.ПОРОШЕНКО має державні нагороди України - почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2001 р.), орден «Знак пошани» (1970 р.), медаль «За трудову доблесть» (1974 р.). Загальний стаж роботи - 48 років.

73-річний О.ПОРОШЕНКО очолює концерн "Укрпромінвест" з 1999 року.

До складу концерну "Укрпромінвест" входять три цукрові заводи, найбільший з них - Крижопільський цукровий завод, а також 18 агроформувань у Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому й Ямпільському районах Вінницької області, які обробляють близько 100 тис. га сільськогосподарських угідь та утримують близько 20 тваринницьких комплексів. До складу формування входить 20 сіл, в яких створено майже 6000 робочих місць. За показниками, підприємства, підпорядковані "Укрпромінвесту", є лідерами сільгоспвиробництва України. Урожайність цукрових буряків становить 540 центнерів з гектара, озимої пшениці - до 63 центнерів, ярої пшениці - 41 центнер, кукурудзи - близько 87 центнерів. Надої на одну корову складають 7500 кг на рік.