В Європарламенті закликали країни ЄС ігнорувати чемпіонат світу з футболу в Росії

Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що буде підготовлено листа з відповідним зверненням до лідерів ЄС.

В Європейському парламенті лунають заклики до лідерів Європейського Союзу не відвідувати чемпіонат світу по футболу, який пройде в цьому році в Росії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йшлося у середу в Брюсселі в Європейському парламенті в рамках конференції «4 роки окупації – шлях підтримувати Крим та кримських татар», яка пройшла за участю лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

«Наближається чемпіонат світу з футболу, який буде проходити в РФ, і якщо багато країн проігнорують це, чи не буде це серйозним ударом по іміджу Росії?», – сказав Умеров.

В заключному слові депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що у цьому зв’язку буде підготовлено листа з відповідним зверненням до лідерів ЄС.

«Ми будемо ініціювати серію звернень – листів до лідерів країн Європи не брати участь в чемпіонаті світу з футболу, тому що це буде використано проти європейських цінностей. Росія використовує спортивні події з політичною метою», - пояснив він в коментарі УНІАН.

Також Умеров закликав не визнавати результатів майбутніх президентських виборів в РФ.

«Наближаються вибори Путіна. 18 березня обрали спеціально, тому що це також так званий день приєднання Криму до РФ. І в цей день Путін збирається у п’ятий раз стати першим керівником РФ. Крим – це українська територія, на якій РФ проводить вибори. Хіба ці вибори можна визнати? Ці вибори є недійсними, і кожна країна, у тому числі провідні країни світу, мають підстави не визнавати результати виборів Путіна 18 березня 2018 року. Скажу більше, визнати ці вибори буде аморальним», - заявив він.

Умеров також закликав «намагатися виводити РФ зі структур, де вона до цього часу ще представлена і не приймати назад, доти, доки без умов не буде повернута територія Криму, а окупаційні війська не підуть з території Донбасу».

«Треба продовжувати посилювати санкції, в жодному разі їх не зменшувати і нарощувати доти, доки РФ сама добровільно, не витягши економічно, поверне захоплені нею території. Дипломатичний, політичний, економічний тиск потрібно продовжувати», – наголосив політик.

Мустафа Джемілев у свою чергу розповів про незаконний референдум, окупацію Криму РФ та про ситуацію на півострові. Ввечері цього ж дня відбудеться демонстрація фільму «Мустафа», який присвячений кримськотатарському лідеру.