Київська Наша Україна відмовляється йти на завтрашній з’їзд партії

Київська міська організація «Народного Союзу Наша Україна» вирішила не брати участі у завтрашньому з’їзді партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Нашої України», таке рішення було прийнято на спільному засіданні Ради столичної організації партії та її делегації на VІІ з’їзд НСНУ.

Київська міська організація НСНУ висловлює глибоку стурбованість ситуацією у партії. «Вчорашнє засідання Ради НСНУ переконало нас в тому, що завтрашній з’їзд партії запланований як театралізоване дійство для формалізації заздалегідь підготовлених резолюцій. Президією Ради партії поставлено завдання влаштувати політичну розправу над тими, хто має сміливість займати власну позицію. Але головне в іншому: з’їзд хочуть використати для знищення демократичної парламентської коаліції та дестабілізувати таким чином ситуацію в державі», йдеться у повідомленні.

Як наголошують столичні «нашоукраїнці», «за задумом організаторів, наша партія має стати слухняним інструментом для реалізації принципу «чим гірше – тим краще». Інтереси політичної боротьби, політичного виживання окремих персон (хай навіть заслужених) ставляться вище інтересів держави, її стабільності».

У цій ситуації делегація Київської міської організації «Нашої України» «не хоче бути масовкою для режисерів цього сумнівного шоу».

Київська «Наша Україна» завжди виступала проти замахів на демократичні принципи діяльності партії і послідовно підтримує попередні рішення з’їзду «Нашої України» про участь партії у демократичній коаліції у Верховній Раді.

«Якщо лідери НСНУ не прислухаються до протестів партійців і продовжуватимуть на з’їзді політику згортання демократичних традицій партії, подальшого штовхання «Нашої України» в політичну прірву, продовжуватимуть дестабілізацію ситуації, руйнування парламентської фракції НУ-НС та демократичної коаліції», то Київська організація партії буде змушена розглянути питання про доцільність подальшого перебування її членів у «Нашій Україні», зазначається у повідомленні прес-служби.