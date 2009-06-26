Кабмін поновив на посаді гендиректора аеропорту «Львів»

Кабінет Міністрів України скасував наказ Міністерства транспорту та зв`язку України (№629 від 2 червня ц.рг.) про звільнення генерального директора Львівського аеропорту Олександра ЗАГРЕВИ.

Відповідне розпорядження Кабміну (№686 від 24 червня ц.р.) розміщено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.ЗАГРЕВА заявляв, що його незаконно звільнили з посади генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», і звинувачував тепер уже екс-міністра транспорту та зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО в підготовці "рейдерської атаки" на аеропорт.

Водночас, за словами Й.ВІНСЬКОГО, О.ЗАГРЕВУ було звільнено на підставі виявлених у роботі підприємства недоліків і системних порушень за результатами перевірки авіаційної безпеки в аеропорту.