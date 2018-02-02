Йованович розповіла про "таємну кімнату" у посольстві США для розмов із українськими політиками

Посол заперечує, що проводить із українськими політиками "виховну роботу".

З'явилися чутки, ніби в будівлі посольства США та в резиденції посла в Києві є таємна кімната чи бункер, у якому з українськими політиками проводять "виховну роботу".

Посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" ці чутки спростувала.

"Я думаю, що українські політики знають, що їм треба робити, тому ні (не проводжу "виховну роботу"). Я б навіть такого не стала робити. Це залежить від українців. А от щодо таємної кімнати – ну, питаннячко оригінальне і цікаве, але я не знаю, звідки воно у вас взялося. Бо ідея бункера або таємної кімнати в резиденції – то трішки божевільна. Отже, ні, немає у нас таємної кімнати", - сказала Йованович.

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Резиденція посла США розташована на столичному Подолі.

"А от щодо резиденції на Подолі, це історична будівля і дуже стара – принаймні, за американськими стандартами. Там було усе - від комуналки до будинку для літніх людей, а тепер це резиденція американського посла. Тому ми зробимо маленьку брошурку про історію будівлі. І я буду дуже рада показати вам та вашим глядачам, і ви побачите, що немає там жодної таємної кімнати. Але є багато цікавинок", - пообіцяла посол.

На запитання, чи запрошує вона українських політиків до своєї резиденції, аби повчати, Йованович відповіла:

"Правда не така цікава як фантазія".