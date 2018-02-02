Справа "вишок Бойка": ГПУ не знайшла доказів причетності Бойка

Луценко констатував, що жоден із допитаних керівників "Нафтогазу" не вказав на Бойка у справі про "вишки Бойка".

У слідчих Генеральної прокуратури України, які розслідують закупівлю за завищеними цінами самопідйомних бурових платформ для державної газодобувної компанії "Чорноморнафтогаз", немає прямих доказів причетності до вчинення злочину народного депутата України Юрія Бойка (фракція "Опозиційний блок"). Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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"Пан Бойко з першого моменту порушення цієї кримінальної справи є її фігурантом у справі. Він був допитаний і буде допитуватися. Проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі, крім одного важливого моменту, коли він підписував зміну фінансового плану, під яким стояли підписи, візи усіх необхідних виконавців. На цей момент у нас немає прямих доказів того, що він був обізнаний у злочинній схемі, і головне - в нас немає показань про те, що він отримав кошти, отримані злочинним шляхом", – сказав генпрокурор.

За його словами, поки Бойко фігурує у цій справі лише в одному епізоді, коли він підписав фінансовий план. "Я цілком розумію журналістів, які в далекому 2012 чи 2013 році дали назву цій скандальній оборудці "Вишки Бойка". Бойко був на той момент вищою посадовою особою в Міністерстві енергетики, у відомстві якого відбувалася ця афера і кримінальне діяння. На цей момент слідство володіє лише одним епізодом, коли пан Бойко підписав фінансовий план, який збільшив видатки "Чорноморнафтогазу" на відповідну суму. Чи був він обізнаний з деталями афери? На цей момент жоден із допитаних членів правління НАК "Нафтогаз", доступних нам працівників "Чорноморнафтогазу", таких показань, на жаль, не дав", - додав він.

Водночас генпрокурор пояснив, що за умов виявлення руху коштів на рахунок Бойка від інших фігурантів справи депутат буде переведений в статус підозрюваного. "Якщо з будь-якого рахунку, наприклад, пана Бакуліна, який, що не є секретом, є дуже близькою особою до пана Бойка, ми побачимо рух коштів на сторону будь-якої особи, в тому числі, і Бойка, це також буде сигналом для переведення цього народного депутата в процесуальний статус", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Луценко повідомив про плани продати "вишки Бойка", які знаходяться в анексованому Криму.