Комісар ОБСЄ з питань нацменшин після спроби підпалу спілки угорців відвідає Ужгород

На Закарпатті комісар зустрінеться з заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем.

Верховний комісар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань національних меншин Ламберто Дзаньєр відвідає Ужгород.

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Про це у мікроблозі Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л.Дзаньєром та українсько-угорські консультації", - написав Боднар.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив дії зловмисників. «Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії», - написав він у Twitter.