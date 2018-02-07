"Не знаю, як міг впливати на виведення військ з Криму": Полторак прокоментував свідчення Тенюха

За словами Полторака, на момент виводу військ з півострову він виконував обов'язки командуючого Нацгвардії, і з окупованого півострова вийшли 60% нацгвардійців.

На час виводу військ з Криму у 2014 році нинішній міністр оборони Степан Полторак виконував обов'язки командуючого Національної гвардії та не знає, як міг впливати на порядок виведення військ з Криму.

Читайте такожОстаточне рішення здати Крим та вивести українські війська прийняли Пашинський та Полторак - свідок у справі ЯнуковичаПро це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", коментуючи слова екс-міністра оборони Ігоря Тенюха у протоколі допиту про остаточне рішення Полторака про вивід військ з півострову.

"На час прийняття рішення щодо виводу військових формувань Збройних сил з Криму я навіть не був командуючим Національної гвардії. Мене призначили на посаду 15 квітня 2014 року. Це - перша позиція. Членом Ради національної безпеки і оборони я став 27 жовтня 2014 року тоді, коли вже став міністром оборони. До цього я навіть не був членом Ради національної безпеки і оборони. Я не знаю, як міг впливати на порядок виведення військ з Криму. Це перша позиція. І я рішення ніякого з цього приводу не приймав", - заявив він.

За його словами, він висловлювався про необхідність виходу підрозділів Нацгвардії з піднятими прапорами вже після ухвалення рішення про вивід військ з півострову.

"Друга позиція. Після того, як було прийнято рішення... по-моєму, 23 березня... щодо виводу Збройних сил і, в тому числі, Національної гвардії з Криму, от тут моє глибоке переконання було і залишається - якщо таке рішення було прийняте, наші війська мали виводитися з Криму з високо піднятою головою на своїй техніці, зі своїм озброєнням, з бойовими прапорами, із документами, які були в архівах. Це, до речі, і я зробив", - сказав Полторак.

Міністр оборони уточнив, що з Криму вийшли 60% нацгвардійців.

"Жодна частина Національної гвардії не здала жодної своєї території, більше 60% військовослужбовців Національної гвардії на своїй техніці, зі своєю зброєю, на бойових прапорах тільки після того, як було прийнято рішення керівництвом країни про вивід з Криму всіх силових підрозділів Національна гвардія виконала цей наказ. І я, як виконуючий обов'язків командуючого Національної гвардії. Тому це чиста брехня пана Тенюха, якщо він про це сказав", - заявив він.

Водночас Полторак зазначив, що йому невідомо, чи цей протокл допиту Ігоря Тенюха є достовірний.

"Я, чесно кажучи, не знаю, на скілький цей протокол, про який ви кажете, відповідає дійсності. Якщо він відповідає дійсності і такі свідчення дав пан Тенюх, на мою думку, це свідчить про те, що пан Тенюх настільки був настрашений, що він не розумів, де він знаходиться, хто і на яких посадах знаходиться, не розумів, які задачі виконує. Тому що коментар взагалі неадекватний", - сказав Полторак.

Вчора адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на копію витягу з протоколу допиту колишнього в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха, заявив, що рішення про остаточне виведення українських військ з Криму прийняв екс-глава АП Сергій Пашинський і колишній керівник Нацгвардії, а нині міністр оборони Степан Полторак.

Сердюк пише, що це рішення було прийнято на засіданні РНБО 23 березня 2014 року.

Як випливає із витягу із протоколу допиту тодішнього в.о. міністра оборони України Ігоря Тенюха, він після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23 березня 2014 року доповів обстановку щодо Криму та про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лану й нібито виступив з пропозицією йти на прорив у Крим. У відповідь, як йдеться в опублікованому Сердюком витягу, Сергій Пашинський сказав: "З міністром все ясно, він хоче війни, заслухаємо інших членів". Одразу ж після Тенюха тоді виступив Степан Полторак, який, за словами колишнього в.о. міністра оборони, сказав: "Я пропоную з гордо піднятими знаменами виводити наші частини з Криму".