Україна — перша країна, де Нацбанк шпигує за комедіантами - нардеп

Депутат наголосив, що лист щодо статків працівників компанії не є конституційним обов'язком регулятора, який насправді має стежити за гривнею.

Намагання Нацбанку отримати доступ до рахунків півсотні топ-менеджерів, журналістів та ведучих каналу "1+1", серед яких і "Студія Квартал-95", є абсолютним нонсенсом, вважає нардеп Ігор Луценко.

Про це він сказав в ефірі передачі "Право на владу".

Депутат наголосив, що лист щодо статків працівників компанії не є конституційним обов'язком регулятора, який насправді має стежити за гривнею.

"Шпигувати за комедіантами, мабуть, до такого ще жоден національний банк у світі не опускався. Це перша, мабуть, країна - Україна - де національний банк шпигує за комедіантами, збирає дані про їхні кошти", - зауважив Луценко.

Він також додав, що раніше це була одна з найбільш передових інституцій, однак наразі "це одна з найбільш корумпованих інституцій".

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Луценко переконаний, що після зміни влади, діяльність найвищих посадових осіб НБУ будуть розслідувати на міжнародному рівні, зокрема і Валерії Гонтаревої.

"Розуміючи, що потрібно зараз прикривати свої хвости, вони ... мінімізують свої ризики", - пояснив дії НБУ народний депутат від "Батьківщини".

Раніше Національний банк України повідомив, що виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень під час перевірки Приватбанку й вимагає розкриття інформації щодо персональних рахунків працівників каналу "1+1".