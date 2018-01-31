Луценко анонсував розслідування щодо суддів Конституційного суду РФ

За словами генерального прокурора, наступний крок - оцінка голосування двох палат російського парламенту.

В Україні розслідуватимуть дії суддів Конституційного суду Росії, який своїм рішенням дав можливість Держдумі проголосувати за анексію Кримського півострова.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. «Новиною дня буде те, що зараз ми отримали заяву про скоєний злочин суддями Конституційного суду Росії, який, фактично, як і Янукович у свій час, відкрив можливість російському парламенту приймати рішення проти суверенної держави. Ми вивчаємо цю заяву, і думаю, найближчим часом ця справа буде зареєстрована і почнеться розслідування», - зазначив Луценко.

За його словами, після оцінки дій Конституційного суду РФ буде дано оцінку діям Держдуми.

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«Що було першим рухом? - лист Януковича із запрошенням збройних сил Росії на територію України. Зараз ця справа вже в суді. Що було наступним? - рішення Конституційного суду Росії. І ми зараз вивчаємо, і я думаю, що відкриємо кримінальну справу і проти цієї інституції. Наступний крок – власне, голосування двох палат російського парламенту. Цьому також буде дана оцінка», - сказав Луценко.

Водночас на уточнююче запитання, хто написав заяву про вчинення злочину суддями Конституційного Суду РФ, Луценко відповів: «Я залишу це без коментарів».

Також Луценко анонсував початок заочних судів щодо злочинів "команди Януковича" вже цього року.