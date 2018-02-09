Геращенко, Парубій, Гройсман та "опоблоківець" Матвієнков: у Раді відбулася сварка через виступ російською мовою

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Матвієнков розпочав виступ із питанням до урядовців російською мовою.

У Верховній Раді України сталася чергова перепалка через виступ народного депутата російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Матвієнков розпочав виступ із питанням до урядовців російською мовою.

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала його говорити українською мовою, проте депутат не дослухався. Це викликало обурення ряду депутатів у сесійній залі. Але Матвієнков усе одно ще кілька разів намагався продовжити російською.

В результаті Геращенко не дала йому завершити і передала слово для відповіді прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Після безпосередньої відповіді на запитання Матвієнкова прем'єр сказав: "Ні в ного немає сумніву, що я розмовляю українською мовою", після чого продовжив російською: "Коллеги, давайте не разделять Украину на стороны - кто как говорит. Кто-то говорит так, кто-то иначе", і завершив українською: "Наша рідна мова - українська, наша мова, за яку ми маємо боротися, відстоювати і зміцювати".

Також Гройсман закликав усіх демонструвати те, що Україна - цивілізована і мультикультурна країна.

"І ми маємо радянський спадок, і нічого з цим ми не зробимо. Але нове молоде покоління говорить українською мовою, за яку ми боремося і будемо боротися далі", - заявив голова уряду.

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Після цього Геращенко наголосила, що українська мова не може бути питанням розколу. "Вона тільки об'єднує і залу, і суспільство. І ми просимо в цій залі всіх займати однакову позицію: і уряд, і присутніх тут народних депутатів", - сказала вона.

У свою чергу голова ВР Андрій Парубій звернувся до всіх присутніх у сесійній залі, що використання державної мови у найвищому законодавчому органі країни, де українська мова є державною, це повага до держави та всіх громадян України.

"Сотнями років українська мова знищувалася, і на сьогодні ми маємо змогу і шанс відроджувати українську мову. В усіх парламентах Європи, у парламенті Сполучених Штатів Америки, де також є дуже багато потужних, сильних національних меншин, розмовляють, виступають державною мовою. І в тому є повага до всіх", - сказав він.

Парубій заявив, що подібні до нинішньої ситуації "розколюють парламент і створюють конфліктні ситуації". Він закликав усіх надалі використовувати лише державну мову під час дискусій у парламенті.