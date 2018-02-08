У Раді нікому працювати – десятки українських депутатів поїхали на сніданок до Трампа (фото, відео)

Вартість особистого запрошення на захід, якщо вірити чуткам, може сягати 25 тисяч доларів.

Сьогодні президент Сполучених Штатів проводить у Вашингтоні традиційний молитовний сніданок, на який з`їхалися майже 4 тисячі людей зі 130 країн світу. Серед гостей заходу були помічені й українські політики - через відтік кадрів Верховна Рада вчора навіть не змогла попрацювати.

Читайте такожПарубій пригрозив оприлюднити в "Голосі України" прізвища прогульників сьогоднішнього засіданняПро це йдеться у сюжеті ТСН. Як розровіла з місця подій корреспондент Яна Слєсарчук, місцем проведення сніданку став вашингтонський готель «Хілтон».

Журналіст зазначила, що ті, хто не мають протекції протестанських церков, за чутками, мають викласти за запрошення до 25 тисяч доларів.

Зазначається, що напередодні перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко публічно звинуватила українських депутатів у тому, що вони нехтують своєю законодавчою роботою. А в кулуарах парламенту казали – у «Хілтоні» сьогодні мають побувати щонайменше три десятки українських народних обранців. Зокрема – Юлія Тимошенко та кілька її однопартійців, які відмовились від коментарів.

Кореспондент ТСН зазначила, що якщо депутати привезуть квитки додому і оформлять поїздку як відрядження, їм відшкодують дорогу. А найекономніший переліт з Києва до Вашингтона (з пересадкою) коштує не менше 16 тис. грн на одну людину.

Повідомляється також, що у порівнянні з минулим роком утричі збільшилася російська делегація: називають цифру у 60 осіб. Летять вони за свій кошт і планують влаштувати всередині неформальний «російський дім» - місце для спілкування з американцями.

Нагадаємо, під час Національного молитовного сніданку американський президент Дональд Трамп розповів про необхідність прагнути до справедливості у світі, а також назвав США "променем світла" для інших націй.