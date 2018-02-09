Скандальний польський закон має перевірити Венеційська комісія – "Відродження"
Україна повинна через Раду Європи вимагати скерувати польський закон про Інститут національної пам’яті Польщі на експертизу до Венеційської комісії. Це ключове завдання української делегації в ПАРЄ.
Про це в ефірі радіо "Ера" заявив заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко. "Наша делегація в ПАРЄ зобов’язана вимагати на найближчому засіданні, щоб відповідний комітет, наприклад, Комітет з юридичних питань, скерував польський закон, який спричинив таку бурхливу міжнародну реакцію, на експертизу до Венеційської комісії", – заявив Пилипенко.
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На його думку, лише така незалежна та об’єктивна інституція, як Венеційська комісія, може і повинна перевірити так званий «антибандерівський закон» на відповідність європейським стандартам, зокрема, Європейській конвенції з прав людини. Тоді, наголошує він, ми отримаємо відповідь на дискусійне питання: чиї права порушує чи не порушує цей закон?
Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки до закону про Інститут національної пам'яті Польщі. Закон, зокрема, передбачає покарання за злочини українських націоналістів, а також штрафи та тюремні ув’язнення за публічні заяви про причетність поляків до будь-яких злочинів, вчинених нацистами, зокрема Голокосту. Водночас Анджей Дуда скерував закон до Конституційного суду Польщі на перевірку.