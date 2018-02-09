Скандальний польський закон має перевірити Венеційська комісія – "Відродження"

Пилипенко заявляє, що польський закон про Інститут національної пам’яті потрібно скерувати на експертизу до Венеційської комісії.

Україна повинна через Раду Європи вимагати скерувати польський закон про Інститут національної пам’яті Польщі на експертизу до Венеційської комісії. Це ключове завдання української делегації в ПАРЄ.

Про це в ефірі радіо "Ера" заявив заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко. "Наша делегація в ПАРЄ зобов’язана вимагати на найближчому засіданні, щоб відповідний комітет, наприклад, Комітет з юридичних питань, скерував польський закон, який спричинив таку бурхливу міжнародну реакцію, на експертизу до Венеційської комісії", – заявив Пилипенко.

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На його думку, лише така незалежна та об’єктивна інституція, як Венеційська комісія, може і повинна перевірити так званий «антибандерівський закон» на відповідність європейським стандартам, зокрема, Європейській конвенції з прав людини. Тоді, наголошує він, ми отримаємо відповідь на дискусійне питання: чиї права порушує чи не порушує цей закон?

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки до закону про Інститут національної пам'яті Польщі. Закон, зокрема, передбачає покарання за злочини українських націоналістів, а також штрафи та тюремні ув’язнення за публічні заяви про причетність поляків до будь-яких злочинів, вчинених нацистами, зокрема Голокосту. Водночас Анджей Дуда скерував закон до Конституційного суду Польщі на перевірку.