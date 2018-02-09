Більшість - росіяни: СБУ розповіла, скільком іноземцям заборонила в'їзд до України за три роки

Переважно заборона на в’їзд стосується громадян Росії.

Служба безпеки з 2014 по 2017 рік заборонила в'їзд до України для 303 громадян іноземних держав.

Про це «112.ua» повідомили в прес-центрі відомства у відповідь на інформаційний запит.

Серед осіб, на яких поширюється зазначена заборона, - переважно громадяни Росії.

При цьому до вказаного переліку не входять особи, причетні до терористичної діяльності.

Читайте такожДвоє російських акторів потрапили до бази "Миротворця"

«Рішення про заборону в'їзду на територію України іноземним громадянам приймається індивідуально щодо кожної особи за наявності інформації про факти вчинення нею суспільно небезпечного діяння незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам гарантування безпеки України, запобігання, виявлення та припинення якого віднесено до компетенції СБУ», - пояснили в спецслужбі.

Перелік осіб, які представляють загрозу нацбезпеці, складається на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби, в 2017 році майже 1,5 тис. іноземцям, у тому числі більше сотні артистам та діячам культури, було заборонено в’їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Також минулого року було складено майже 2,3 тис. адмінпротоколів за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.