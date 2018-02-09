Угорщина сприяє політиці Росії з руйнації НАТО зсередини – голова української делегації

Голова делегації України у ПА НАТО назвала політику Будапешту "фактичним шантажем".

Голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз прокоментувала блокування Угорщиною проведення засідання комісії Україна-НАТО з питань оборони. За її словами, Будапешт вдався до відвертого шантажу, і така позиція підриває безпекову ситуацію в Європі.

Читайте такожУгорщина спростувала погодження з Україною шляхів врегулювання мовного питання«Як Голова постійної делегації України у ПА НАТО, глибоко стурбована позицією Будапешту щодо визначення дати засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Переконана, що така поведінка не може бути обумовлена суперечками навколо «освітнього» закону», - зазначила Фриз у Facebook.

Голова української делегації зазначила, що українська сторона пропонує та готова до вирішення таких питань в форматі переговорів в дусі міжнародного права, Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин із механізмами Річної національної програми співробітництва з НАТО.

«Слід визнати, що позиція Угорщини, яка вдалася до фактичного шантажу, є не тільки контрпродуктивною, але й такою, що підриває безпекову ситуацію в Європі. Політика Росії разом з активністю Ісламської Держави є одним з ключових загроз в європейському регіоні та світі. У зв’язку з цим спроби Будапешту блокувати зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони є небезпечною практикою змішування двосторонніх гуманітарних питань з питаннями безпеки та оборони цілого регіону», - вказала вона.

Фриз підкреслює, що таким чином Угорщина «не тільки опосередковано сприяє послабленню зусиль НАТО з мінімізації регіональних ризиків, але й сприяє політиці Росії з руйнації Організації Північноатлантичного договору зсередини».

«Україна завжди відкрита до переговорів та вирішення спірних питань у дусі Альянсу – за столом переговорів. Сподіваюся, що Будапешт відмовиться від політики шантажу з ознаками територіальних претензій до території суверенної України», - підсумувала голова української делегації.

Раніше повідомлялось, що попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.

Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу – це одна з небагатьох можливостей за рік, під час якої голова українського військового відомства має змогу представити свої думки міністрам усіх ключових країн-партнерів. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч, підтвердили кілька джерел.

Нагадаємо, Україна та Угорщина конфліктують через український закон про освіту, який передбачає розширення ролі української мови у школах нацменшин. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в січні публічно обіцяв, що блокуватиме міністерське засідання Комісії.