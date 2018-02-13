Омбудсмен відкрила справу щодо видворення Саакашвілі з України

Офіс омбудсмена досліджуватиме наявність порушень у процедурі повернення Саакашвілі до Польщі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження, під час якого досліджуватиметься процедура повернення екс-голови Одеської ОДА та лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі до Польщі.

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Про це вона повідомила у коментарі УНІАН. "Провадження відкрито. Поки немає результатів провадження, нічого я не прокоментую", - заявила вона.

Як уточнила Лутковська, сьогодні вже були відправлені запити до правоохоронних органів про надання інформації щодо процедури повернення Саакашвілі до Польщі.

"Для того, щоби з'ясувати, чи дійсно порушення були, чи мені тільки здалося, направляються відповідні запити. Запити відправлені сьогодні. Відповідно, як тільки буде отримана відповідь, тоді я, проаналізувавши відповідь, зможу сказати, є якісь порушення, чи немає", - сказала омбудсмен.

Також Лутковська пояснила, що провадження відкриваються за власною ініціативою омбудсмена, коли він бачить якісь потенційні порушення прав людини, при цьому поки відмовилася називати ці потенційні порушення у процедурі повернення Саакашвілі до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві в ресторані, після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Держприкордонслужбі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.