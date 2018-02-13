Прокурори обурені зривом допиту Саакашвілі у справі "екс-беркутівців"

Якщо Саакашвілі і надалі перебуватиме за кордоном, прокуратура зробить запит щодо його допиту в режимі відеоконференції.

Прокурори обурені тим, що сьогодні в суді не вдалося допитати екс-голову Одеської облдержадміністрації лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Читайте такожРесторан, у якому схопили Саакашвілі, висміяв інцидент у FacebookЯк передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у перерві засідання Святошинського райсуду Києва у справі колишніх «беркутівців» заявив прокурор департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов.

«Саакашвілі мав надати інформацію стосовно спростування пояснень тих осіб, які говорять про наявність снайперів 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Однак у суд ми його запросили, щоб пояснити обстановку, яка відбувалася безпосередньо з ним, що він може повідомити про ці обставини, а також сказати про тих осіб, які на нього посилаються (в італійському документальному фільмі про події на Майдані - УНІАН). Ми бажали допитати Саакашвілі та обурені тим, що не змогли цього зробити сьогодні», - сказав Сімонов.

Разом з тим, прокурори не втрачають надії все ж допитати Саакашвілі в суді по цій справі. «Ми сьогодні зв’яжемося з його представником (адвокат Руслан Чорнолуцький - УНІАН). І якщо Саакашвілі з’явиться на території України, ми повідомимо про це суд, а також узгодимо дату судового засідання, де він виступить. А якщо ж він і надалі перебуватиме за кордоном, то напевно, ми звернемось до суду для направлення міжнародно-правового запиту в ту державу, де він перебуває, щоб організувати відеоконференцію», - зауважив Сімонов.

За словами прокурора, на допиті як свідка у прокуратурі Саакашвілі дав покази, які свідчать про штучність доказів сторони захисту колишніх «беркутівців».

Крім того, Сімонов підкреслив, що сторона обвинувачення хоче заслухати Саакашвілі «для того, щоб спростувати позицію захисту, а не для того, щоб довести винуватість екс-«беркутівців». Їхню винуватість доводять інші обставини - судово-медичні експертизи, балістичні експертизи, покази потерпілих та свідків».

Як відомо, за ініціативи адвокатів колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» суд має допитати через відеоконференцзв’язок двох громадян Грузії, які нині перебувають у Вірменії і які, за словами захисників, можуть надати свідчення про те, що на Майдані 20 лютого 2014 року перебували так звані грузинські снайпери, які нібито вели вогонь як по протестувальниках, так і по правоохоронцях. Також захисники стверджують, що ці двоє мають відношення до екс-президента Грузії Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.