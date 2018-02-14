"Знищення країни": експерт назвав мету Росії щодо України

Використання РФ військового потенціалу поки мінімізоване, зазначив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що мета Російської Федерації щодо України полягає в знищенні країни як незалежної держави.

Існування України є постійним подразником Росії, тому в будь-яких формах війни (економічної, політичної, інформаційної, військової) РФ буде й надалі реалізовувати свою стратегію, розповів експерт на чаті у "Главреді".

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За його словами, використання росіянами військового потенціалу поки мінімізоване, в будь-якому випадку, українська держава має бути напоготові.

"Тому що вибори президента в Росії та проведення Чемпіонату світу з футболу будуть певними реперними точками (точки, на яких ґрунтується шкала вимірювань — Ред.), які насправді можуть вплинути на подальшу поведінку Росії щодо найближчого оточення", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.