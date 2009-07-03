Зленко не розуміє, чому Росія призначає послом бізнесмена за природою

Екс-міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО (2000-2003 рр.) вважає, що призначення Михайла ЗУРАБОВА послом Росії в Україні є політичним, а не дипломатичним рішенням російських властей.

Таку думку А.ЗЛЕНКО висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Призначення Михайла ЗУРАБОВА послом в Україну – факт, який майже відбувся, і який уже ніхто не заперечує. Але мені, як дипломату, досить складно коментувати таке політичне призначення. Я б вважав за краще, щоб таку посаду в такій країні, як Україна, зайняв дипломат, а не, можна сказати, бізнесмен за своєю природою. У цьому плані я можу не погодитися (з такою кандидатурою), але з другого боку – це вибір Російської Федерації», - сказав А.ЗЛЕНКО.

У той же час екс-міністр вважає передчасним прогнозувати потенціал М.ЗУРАБОВА на дипломатичній службі. «Це політичне призначення і в нього, звісна річ, вкладається якийсь певний сенс – або розвивати активніше торгово-економічні відносини, або налагоджувати бізнес-зв’язки з відповідними структурами. Можливо, ставляться якісь інші цілі перед цією людиною. Але хто б не став послом – ЗУРАБОВ, ІВАНОВ, ПЕТРОВ або СИДОРОВ – для нас дуже важливо, щоб ця людина була лояльна до України, щоб вона відповідала за свої вчинки і дії, сприяла розвитку стратегічного партнерства між Росією і Україною, щоб він здатний нормалізувати українсько-російські відносини», - пояснив він.

На думку А.ЗЛЕНКА, на сьогодні Україна і Росія мають активізувати торгово-економічні відносини, а також розглянути можливість перегляду принципів постачань природного газу в Україну.

«Мені хотілося б, щоб у зв`язку з цим він (ЗУРАБОВ), як свіжа людина, подивився, проінвентаризував українсько-російські відносини, зробивши особливий акцент на проблемі постачання енергоносіїв, можливо, запропонував нову формулу, яка задовольнила б обидві сторони на взаємоприйнятній основі. Звісно, є й інші питання, які сьогодні стримують нормальний розвиток відносин, насамперед – антидемпінгові заходи, вилучення різних видів продукції з торгівлі. Таких питань накопичилися багато – то молочні, то цукеркові війни розпочинаються», - додав екс-глава зовнішньополітичного відомства України.

«Ми, звичайно, вітатимемо призначення нового посла Російської Федерації, але разом з тим, ми будемо також уважно придивлятися до цієї людини. Адже вже на перших порах можна визначити, з чим людина їде в нашу країну, з якою місією, які завдання перед нею поставлені. Ми відкриті для діалогу, готові до співпраці. І хотілося б, аби ця співпраця розвивалася на взаємоприйнятній основі і головним чином – на рівноправній основі», - підкреслив А.ЗЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 26 червня проінформував, що в МЗС надійшов запит на отримання агремана стосовно нового посла Росії в Україні М.ЗУРАБОВА.