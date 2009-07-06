Регіонали погрожують знову заблокувати Раду

Фракція Партії регіонів заблокує роботу Верховної Ради, якщо завтра не буде розглянуто законопроект про підвищення соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція вимагає, щоб під час завтрашнього пленарного засідання це питання розглядалося першим.

О.ЄФРЕМОВ запевнив, що у фракції Партії регіонів є всі економічні розрахунки щодо можливості підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

«Якщо цього не буде, то завтрашнє засідання не відбудеться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня відбулось позачергове засідання парламенту.

На ньому планувалося розглянути три питання: кадрові призначення в уряді; внесення змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності та надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Однак через блокування роботи депутатами від фракції Партії регіонів ВР лише ухвалила рішення про позбавлення повноважень народного депутата від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО.

“Регіонали” вимагали розглянути законопроект про підвищення розміру прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати.